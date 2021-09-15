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Конверт для малыша: как устроено семейное предприятие по выпуску текстиля для новорожденных

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«Instagram любит красивую картинку, наполненную радостью и счастьем»

IT-инструменты, которые использует Walter's

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Несколько лет назад семья Вальтер из Уфы основала небольшое швейное производство, которое специализируется на текстиле для новорожденных. Бизнес начали двоюродные сестры Алиса и Лилия, а потом к ним подключились их мужья – родные братья Евгений и Станислав. Несмотря на высокую конкуренцию в выбранной нише, бренду Walter`s удалось найти своё место под солнцем. И сейчас конверты, коконы, бортики и другая продукция от Вальтеров продаётся по всей России, а их предприятие обеспечивает постоянной работой около 20 сельских жителей.

Досье

Алиса, Лилия, Евгений и Станислав Вальтеры – основатели швейного производства  Walter`s в деревне Суровка под Уфой. Алиса и Лилия – двоюродные сёстры, их мужья Евгений и Станислав – родные братья. Также в семейном бизнесе первое время участвовала мама мужчин. Несколько лет семья развивала розничный магазин товаров для детей, но в 2017 году его пришлось закрыть и вскоре после этого Вальтеры запустили швейное производство.

Walter's Team

Бизнес-идея из декрета

До 2017 года у семьи Вальтер был магазин детских товаров в одном из торговых центров Уфы, но бизнес пришлось закрыть. Первые трудности начались ещё в 2014 году, когда резко вырос курс евро и доллара. Предприниматели эксклюзивно в России сотрудничали с итальянским брендом, и скачок курса валют привел к значительному росту закупочной цены на продукцию. Кроме того, арендодатель повысил плату за аренду в несколько раз.

Вскоре итальянский бренд начал сотрудничать и с другими магазинами в России, в том числе с крупными сетями. Выжить в условиях усилившейся конкуренции оказалось невозможно, магазин закрыли. Но к тому времени предприниматели уже придумали, чем они займутся в ближайшее время.

В 2014 году у Лилии и Станислава родился сын. И Лилия сама сшила для него красивый конверт на выписку. В последние годы работы магазина Вальтеры тестировали продажи разных товаров, в том числе и конвертов для новорожденных.

Walter's

У Лилии были подруги в декрете, которые шили такие конверты дома, продавали их через соцсети и по знакомым. Алиса и Лилия брали у них несколько штук на пробу для продажи в магазине. Кроме того, предприниматели покупали конверты из американского хлопка у дорогого бренда. Их все раскупили очень быстро. И Алиса предложила начать шить их самим. Лилия, уже став мамой, сшила несколько таких конвертов, и они тоже не задержались на полках. Стало ясно, что продукция востребована и на ней можно зарабатывать.

«Я изучала соцсети и видела, что в России много небольших предприятий и просто швей, которые продают такие конверты, – рассказывает Лилия. – Было очевидно, что конкуренция большая. Но наш опыт показал: несмотря на это, продукция востребована. Видимо, спрос на неё оказался ещё больше».

Семейное предприятие

К развитию нового швейного производства подключились почти все члены семьи. Вместе с Лилией конверты шила Алиса, а чуть позже и их общая свекровь. Женщины работали на обычных бытовых машинках. Муж Лилии Станислав закупал материалы, а также кроил конверты. А муж Алисы Евгений занялся рекламой и созданием сайта. Упаковкой, отправкой конвертов тоже занимались сами.

Первые заказы получали через Instagram – их было всего три-пять в день, но и такое количество клиентов внушало оптимизм. Со временем производство перестало помещаться в квартире, и его перенесли в цокольный этаж дома. Через сайт объявлений закупили промышленное оборудование: раскройный стол, швейную машинку и другое.

Walter's

Количество заказов увеличилось, приходилось работать ночами, но и это не позволяло сократить сроки пошива – время доставки стало затягиваться до двух недель. «Мы понимали, что не можем заставлять наших клиентов ждать так долго, – рассказывает Лилия, – поэтому решили, что надо что-то предпринимать. И начали искать швей».

Со швеями-надомницами возникли трудности: они отвлекались на домашние дела и тоже часто не сдавали заказы вовремя. «Сроки горели у нас, а у них – нет, – говорит Лилия. – То ребёнок заболел, то праздник случился – всё это часто оказывалось важнее работы». Поэтому предприниматели решили арендовать помещение и открыть в нём собственный швейный цех.

Производство в деревне

Подходящую площадку нашли рядом с домом – к тому времени вся семья уже переехала из Уфы в пригородную деревню Суровку. Неподалёку построили небольшое здание под торговые объекты. На первом этаже работал продуктовый магазин крупной сети, а на втором располагался малый бизнес – парикмахерская, магазинчики товаров для рукоделия, хозтоваров, ремонт одежды и т.д.

Сначала Вальтеры арендовали там небольшое помещение, в которое вошёл один раскроечный стол и три швейные машины. А сейчас они занимают практически весь этаж – другие фирмы, которые там работали, закрылись.

Walter's

В штате 15 швей (из них две пенсионерки шьют несложные изделия на дому), и один закройщик. Также на предприятии есть упаковщик и два оператора, которые принимают заказы по телефону. Всем производством руководит Станислав.

Сотрудники предприятия – местные жители Суровки и ближайших сёл. Суровка – растущая деревня. В неё переезжают многие уставшие от городской суеты жители Уфы. Но с работой здесь сложно. Все, кто может, ездят в Уфу, а до неё 20 километров. Туда каждый день ходит автобус для тех, у кого нет автомобиля. Дорога в одну сторону занимает примерно час-полтора. Женщинам с детьми и молодым пенсионерам в этой ситуации труднее всего, они берутся за временные подработки и мечтают о постоянной занятости рядом с домом.

Благоустроенный швейный цех Вальтеров стал для многих из них хорошей возможностью. Лилия говорит, что удивилась, когда через какое-то время после открытия швеи начали подходить к ней и говорить, как они рады работать на предприятии, рассказывать о своих прошлых жизненных трудностях. Предприниматели даже не задумывались о том, что их бизнес поможет решить и социальные проблемы в селе, но теперь им приятно это осознавать.


Вальтеры брали на работу швей без образования – искали женщин, которые просто любят шить. Продукция Walter`s простая в производстве, поэтому людей можно было обучить самим. Этим занимались Лилия и её свекровь. Самым сложным элементом оказались ушки, которые пришиваются к конвертам для выписки. Их какое-то время приходилось переделывать со швеями по несколько раз. Но со временем они научились делать и их.

Не уникальны, но востребованы

Ассортимент продукции Walter`s постепенно расширялся. Сначала предприниматели шили два вида конвертов на выписку – конверт-одеяло и конверт на молнии. Со временем они стали делать также бортики в кроватку – из подушек и ленточные, текстиль – наволочки, пододеяльники, простыни на резинке, а также коконы-гнёздышки для новорожденных.

Пробовали также шить комбинезоны для младенцев, но пока приостановили их производство, потому что заказов оказалось столько, что на их исполнение не хватило мощностей.

Walter's

Самое востребованное изделие Walter`s – конверт-одеяло на выписку с серыми звёздочками на белом фоне. Между собой предприниматели называют его «Белый мишка» – из-за цвета и потому что он отшивается с ушками. По словам Лилии, конвертики ни в одной другой расцветке не продаются так хорошо.

Верхний слой всех изделий выполнен из хлопка с предприятий города Иваново. Наполнитель аэрофайбер закупают в Уфе.

За годы работы предприятия выросло и количество заказов, и средний чек. Сейчас в день поступает 30-40 заказов, а иногда и больше. Если раньше клиенты покупали только конверты для выписки, то сейчас они берут сразу и комплекты текстиля для детской кроватки.


«Наша продукция не уникальна, – говорит Лилия. – Многие шьют что-то похожее. Нас отличает, пожалуй, только лаконичный дизайн. Мы не любим разные украшения, рюши. По нашим изделиям видно, что они детские, но при этом их стиль минималистичный. Ещё у нас демократичные цены при хорошем качестве. Но главное, что позволяет нам наращивать продажи – это профессиональный подход к продвижению и рекламе».

Маркетинг счастья

«Мы с самого начала продавали свою продукцию через Instagram и очень быстро заметили, что количество заказов напрямую зависит от качества фотографий, которые мы выложили в соцсеть. – говорит Лилия. – Поэтому мы стали много работать над тем, чтобы его улучшить».

Первые конвертики девушка фотографировала сама у себя дома или на улице, старалась искать хорошее освещение и удачные ракурсы. Потом предприниматели сделали небольшую фотостудию в цехе, но качество фото оттуда тоже не устраивало. Они видели, что можно сделать лучше.

Walter's

Этот процесс контролировал Евгений – он говорил, что и как необходимо изменить. Лилия рассказывает, что в самом начале она иногда фотографировала мятые конвертики и даже не задумывалась, что это неправильно, когда речь идёт о продающих фото. «Команда критиковала мои фотографии, – говорит девушка. – Поначалу у меня было некоторое сопротивление, но теперь я рада, что мы не остановились и продолжили улучшать качество съёмки».

В конце концов Вальтеры решили сотрудничать с профессионалом. Они арендовали фотостудию и приглашали на съёмки разных фотографов, пока не нашли «своего». Многие не понимали, как выигрышно показать вещи, потому что специализировались на съёмке людей и мероприятий. Но в конце концов подходящий специалист нашёлся, предприниматели работают с ней несколько лет.

«Instagram любит красивую картинку, наполненную радостью и счастьем. Поэтому модели у нас в кадре всегда улыбаются. Мы снимаем маленьких детей, которые тоже у большинства людей ассоциируются со счастьем. Используем праздничный реквизит – цветы, воздушные шарики», – рассказывает Лилия.

Walter's

Сначала на фотосессии приглашали беременных женщин или молодых мам с младенцами. Многие подруги, сёстры, знакомые Алисы и Лилии участвовали в креативных проектах бренда Walter`s. Сама Лилия тоже участвовала в съёмках, когда ждала второго ребёнка, и после его рождения уже вместе с ним.

Со временем девушки поняли, что сотрудничать с приглашенными моделями вовсе не обязательно – можно продвигать продукцию, создавая личный бренд её основательниц. Аудитория восприняла этот ход хорошо. Такой креатив оказался проще в производстве, ведь беременным сложно долго позировать, а маленькие дети часто ведут себя непредсказуемо.  

Walter's

В нише товаров для новорожденных практически невозможно найти постоянных клиентов. Предпринимателям приходится всё время искать новых покупателей, хотя у них уже есть и те, кто вернулся к ним, когда в семье появился ещё один ребёнок.

Для привлечения целевой аудитории Вальтеры используют таргетированную рекламу в Instagram. И чтобы не надоедать людям повторяющимися картинками, им нужно производить много рекламных материалов. Один пост облетает всю Россию примерно за сутки.

Walter's

Съёмки проводятся почти каждую неделю – четыре раза в месяц. По словам Лилии, их организация – трудоёмкий процесс. И сейчас они с Алисой ищут ассистента, который бы им помогал. «Мы едем в цех, загружаем в машину несколько сумок с текстилем, кроватку, реквизит и аксессуары, приезжаем к назначенному времени в фотостудию, разбираем там всё, что привезли, собираем кроватку, отпариваем текстиль. Приезжают фотограф, видеограф, визажист и мастер по причёскам. Нас готовят к съёмкам и потом начинается сам процесс, который длится 4-6 часов. После нам опять всё нужно собрать и отвезти в цех», – рассказывает Лилия.

Сейчас предприниматели делают больший акцент на видео, а также ищут подходы к новой целевой аудитории – бабушкам. Часто именно они покупают текстиль для новорожденных своим внукам в подарок.

Что дальше

На ближайший год Вальтеры поставили перед собой амбициозную цель – занять 10% российского рынка в своей нише. Сейчас, по их оценкам, у них около 1%. Они ищут разные способы увеличить маржу.

«За годы работы мы многому научились – и в производстве, и в рекламе, теперь наша цель повысить прибыльность», – говорит Лилия. Для этого предприниматели увеличивают рекламную активность в Instagram и выходят на крупные торговые площадки в интернете – Ozon, Wildberries, AliExpress.

Walter's

В ближайшее время Вальтеры планируют внедрить автоматический учёт на производстве, и уже начали освоение нескольких продуктов «1C». Кроме того, они думают над тем, как расширить цех, ведь рост объёмов продаж означает и увеличение нагрузки на швей, а они и так уже максимально загружены. Один из вариантов – нанять ещё работников, но в этом случае требуется найти и квалифицированного начальника производства. Пока это сделать не получается. Второй вариант – отдавать пошив на аутсорсинг.

Кроме того, предприниматели работают над расширением ассортимента – готовят к выпуску линейку текстиля для новорожденных из материалов премиум-качества, планируют шить постельное бельё с яркими принтами для подростков. Также они пробуют продавать детские кроватки, потому что покупатели постоянно спрашивают, можно ли купить не только текстиль, но и кроватку, как на фото и видео в рекламе Walter`s.

Walter's

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15 сентября 2021

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